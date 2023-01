Modeshow AdCosy met een mini-diner

Wervik Inwoners Scherpen­heu­vel­straat krijgen inspraak over wel of geen verkeers­rem­mers

Het lokaal bestuur voorziet in de Scherpenheuvelstraat verbeteringswerken. De rijbaan in asfalt krijgt een nieuwe toplaag. Het gaat om een straat met éénrichtingsverkeer. De bewoners klagen over te druk verkeer. Er geldt een zone 30. Er is bij de bewoners een bevraging over het al dan niet voorzien van verkeersremmers.

2 januari