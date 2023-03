Minister Diependaele geeft groen licht voor renovatie jeugdsite d’Arke, heel goed nieuws voor KSA en Chiro

Dader op heterdaad gevat bij nachtelij­ke inbraak bij Fit&Go: “Maande­lijk­se kost”

Op het Delorsplein in Menen is in de nacht van zaterdag op zondag een inbreker op heterdaad betrapt in fitnesszaak Fit&Go. Hij kon door buurtbewoners en passanten in bedwang worden gehouden tot de politie ter plaatse was. “Goed dat er eens een dader wordt gevat maar vandalisme en inbraken of pogingen zijn hier schering en inslag”, schetst uitbater Logan Demeulemeester.