Minister Crevits stelt zorgcoördinator voor Triamant aan, zeventien zwaar zorgbehoevenden zijn allemaal verhuisd

Paula (89) wordt overvallen na bezoek aan de supermarkt: “Ze deed dat zo graag, maar zal nu wellicht niet meer durven”

Een bejaarde dame die op de terugweg was van de supermarkt, is vrijdagvoormiddag in de Janseniusstraat in Ieper overvallen. De dader had het gemunt op haar karretje met boodschappen, maar staakte de schermutseling halverwege om onduidelijke reden. Een buit maakte hij dus niet, maar gevolgen zijn er zeker wel.