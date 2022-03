“Mijn grootste wens is dat hij verhuist”: Man (36) terecht voor misbruik 4 buurmeisjes en eigen nichtje

Beselare 660 kilogram zware Britse obus bovenge­haald bij graafwer­ken in Beselare

Bij werken op de markt in Beselare is maandagnamiddag een kanjer van een obus bovengehaald. Het gaat om een projectiel van Britse makelij waarvan het ontstekingsmechanisme ontbrak. Er was geen direct gevaar voor de omgeving.

7 maart