Mieke Vanoutrive van Surprise Mie nieuw gezicht in ’t Meulenhuys: “De ligging is uiteraard een pluspunt, de Kruisekemolen, dat heeft iets”

WERVIKDe sedert een jaar leegstaande bistro ’t Meulenhuys in de Kruisekestraat in Wervik gaat komende zaterdag 18 juni weer open. Mieke Vanoutrive van Suprise Mie huurt het pand naast de Kruisekemolen. Ze huren het aan de zussen Flore en Saar Duverger . ’t Meulenhuys werd door de stad verkocht voor 178.000 euro . An Taveirne en Frank Hermans waren er maar liefst 21 jaar de uitbaters en deden het heel goed. Ze stopten in juni vorig jaar.

Mieke (49) groeide op in Gullegem, haar echtgenoot Luc Degryse (54) in Wervik. Ze wonen op het einde van de Koestraat en hebben samen vier dochters en twee kleinkinderen. Mieke was boekhoudster. “Het taarten bakken is in mijn vorig leven heel toevallig begonnen met een kersthappening”, blikt ze terug. “Voor mijn collega’s bakte ik toen artisanale ouderwetse taarten uit grootmoeders tijd. Ze reageerden heel enthousiast. Begin 2020 ben ik met Surprise Mie begonnen in bijberoep. Met bijvoorbeeld mijn aperitiefplanken, wrapsschotels en ontbijten wilde ik die gezelligheid van vroeger brengen.”

Dankbaar

“De catering verhuist naar hier. We waren niet echt op zoek naar een locatie om ergens te starten. Tijdens de paasvakantie was ik bezig te surfen op Google en zag dat dit handelspand te huur stond. Het kwam op ons af. We wilden geen pand kopen. We zijn de eigenaars dankbaar voor de altijd positieve schwung en de kans die ze me geven om het project te realiseren. Saar en Flore zijn heel aangename mensen om mee samen te werken. We zijn hier een paar keer komen eten, het past perfect voor een tearoom.”

't Meulenhuys in Wervik heropent zaterdag de deuren. De nieuwe uitbaters investeerden onder meer in nieuw meubilair

“Men kon komen afhalen bij mij thuis en ik leverde ook aan huis. Wat een deel van de service was. Het was extra ‘loping’ voor de mensen gespaard. Ze hebben niet altijd tijd. In juni vorig jaar ben ik dan gestart in hoofdberoep. Saar en Flore stonden direct achter ons concept en waren heel enthousiast. Ik had het voordeel dat ik daar al eens een ontbijt mocht leveren.”

Stap per stap

Mieke start met pop-ups. Eerst met apero en drinks, vanaf woensdag 22 juni komt daar ook de tearoom bij en nog eens een week later volgt dan de try-out van alles. “Dat is heel bewust”, zegt Mieke. “We willen niet direct groot starten en de klanten te lang moeten wachten. We gaan opbouwend werken. Stap per stap. Om dan tearoom te worden en ook slaatjes en pasta’s te serveren. Er gaan ook pannenkoeken en artisanaal ijs op de kaart staan. Op termijn misschien wafels. Vanaf september willen we dan ontbijt op reservatie aanbieden. Daarvoor gaan we samenwerken met een bakker. We hebben vaste klanten die regelmatig een ontbijt bestellen.”

't Meulenhuys in Wervik heropent zaterdag de deuren en bevindt zich vlak naast de houten Kruisekemolen

“Binnen zijn er 40 plaatsen en 30 op het terras. Mijn dochter Maite studeert straks af en zal hier helpen. Ook mijn echtgenoot. Luc werkt in de Colruyt in Komen en bakt de koekjes voor bij de koffie.” (lacht) De gewezen bistro werd helemaal opgefrist. “We deden zelf de schilderwerken”, vertelt Mieke. “Het is geestig dat we het konden inrichten naar onze smaak. We investeerden ook in nieuw meubilair en toestellen in de keuken.”

Fietsers

“De ligging is uiteraard een pluspunt. De Kruisekemolen, dat heeft iets. Het is mooi weer en na de pandemie komen de mensen weer buiten. Het is dus een goed moment om te starten. Er komen hier veel fietsers voorbij en we willen daarop inspelen. De mensen gaan hier kunnen genieten van een goed stuk taart. We gaan niet voor een uitgebreid aanbod van taarten.”

Mieke staat alvast voor een grote uitdaging maar de goesting is duidelijk heel groot. “Als boekhouder had ik twee keer een burn-out”, blikt ze terug. “Het is een knelpuntberoep met veel deadlines en stress. Hier wordt dat heel anders, met positieve stress. Afhalen zal in het begin zeker mogelijk zijn. Leveren aan huis zullen we nog even verder doen.”

’t Meulenhuys is doorlopend open van 11 tot 18 uur. Gesloten op dinsdag. Het pand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

