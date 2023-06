‘Meester Olivier’ verliet na 24 jaar de klas en fleurt nu speelplaatsen op: “Ik weet als geen ander wat scholen nodig hebben”

Zin in verfris­sing? In deze 7 zomerbars in de Westhoek en Leiestreek geniet je van een drankje in de zon

Na een regenachtige lente prijkt de zon eindelijk dagelijks aan de hemel. De zomer loert om de hoek. Geen betere manier om die zonnige dagen te spenderen dan met een cocktail in de hand in een sfeervolle zomerbar. Wij zochten en vonden er voor jou zeven in de Westhoek en Leiestreek. Van The Roof in Kortrijk tot Verano in Waregem: in deze zomerbars geniet je ten volste van het mooie weer.