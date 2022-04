Marktkramers verhuizen van Vrijdagmarkt naar stadsdomein Oosthove: “ Nu liggen de drie locaties te ver uit elkaar, de sfeer op de markt is hier alvast weg”

WERVIKDoor de heraanleg van de Steenakker moest de tweede week van maart de wekelijkse vrijdag markt voor zowat anderhalf jaar verhuizen naar drie verschillende locaties: het stadsdomein Oosthove, het Sint-Maartensplein en de Vrijdagmarkt naast de Sint-Medarduskerk. Zes weken later wordt er al bijgestuurd want vanaf volgende week verhuizen de marktkramers op de Vrijdagmarkt naar Oosthove.

Op de Vrijdagmarkt stonden deze voormiddag amper drie marktkramers: zuivelhandel Davina, groenten en fruit Pomme Julie en aan de overkant Jan en Katrien met kip en ribbetjes en alle gegrilde specialiteiten. Jan en Katrien stonden vroeger aan de overkant van het postkantoor. Elke week stond een lange rij aan te schuiven. Nu is dat helemaal anders. De verkoop van de marktkramers is nog amper de helft van vroeger.

“Op de Steenakker was het een geestige en goede markt”, vertelt Jan Mahieu uit Alveringem. “Qua verkoop hadden we zeker niet te klagen. We hopen dat het op Oosthove een betere locatie zal zijn maar dat gaan we moeten afwachten. Nu liggen de drie locaties te ver uit elkaar. Het is beter dat de marktkramers allemaal samen staan op één plaats. Er kwam hier vandaag iemand die wekelijks aan ons kraam stond maar nu pas voor de tweede keer opdaagde.”

“We staan al vijftien jaar op de markten. Hier zien we weinig volk. We hadden niet te kiezen en moesten naar hier verhuizen. Bleek immers dat het met grote vrachtwagens niet zou lukken om op Oosthove op te rijden en nu kan het vanaf volgende week dan wel. Men gaat wel de rijrichting in de Speiestraat moeten omdraaien.”

Pomme Julie is een familiezaak. Julie Anseele uit Kortrijk is al maar liefst de zesde generatie. “Onze familie telt drie kramen en op sommige dagen staan we op twee verschillende markten”, klinkt het. “Op de Steenakker waren we heel content met onze plek. Dat we verhuizen naar Oosthove is de beste oplossing.”

“Het zal afwachten zijn”, aldus Davina Bekaert uit Kortrijk over de nieuwe locatie. “Op de Steenakker hadden we een goede plaats en was ik daarover tevreden. De plaatsmeester gaf aan dat ik zou staan tussen twee blikvangers. Publiekslokkers, zeg maar. Nu is dat alvast het geval niet. Oosthove is middenin het groen blijkbaar een gezellige locatie. Ik ben benieuwd. Ik maak me de bedenking of het kalf ondertussen niet verdronken is want de sfeer op de markt is hier alvast weg.”

Frederic ‘George’ Legrand van frituur Sint-Medard is tevreden dat de Vrijdagmarkt verhuist. “Omdat de parking is bezet, bleven er op vrijdagmiddag klanten weg”, vertelt hij. “Burgemeester Youro Casier is de verandering vanaf volgende week komen vertellen en dat vind ik wel chique van hem.”

