Marie-Loor Bossuyt volgt Joni Vantomme op als Tabaksfee

Opbouw kerstdorp van ruim 1.500 vierkante meter in Floralux gestart: “We proberen onszelf elk jaar te overtref­fen, ook al is dat niet evident”

In tuin-en decoratiecentrum Floralux in Dadizele is de opbouw van het kerstdorp begonnen. Zoals elk jaar gaat het om een titanenwerk. Een ploeg van twintig man werkt er vier weken lang dag én nacht aan door. Blikvangers dit jaar worden een enorm prinsessenkasteel en een levensgrote kerstslee met vliegende rendieren. Tegen eind september moet alles af zijn.