Marcella (87) en Abel (89) een briljanten paar

Ieper Jan Dewilde neemt na 39 jaar als conserva­tor afscheid van Ieperse musea: “Het volste vertrouwen in mijn opvolgster”

Bijna 40 jaar lang voor eenzelfde werkgever aan de slag blijven, het wordt een zeldzaamheid. Jan Dewilde, conservator voor de Ieperse musea, deed het, maar neemt nu toch afscheid om met pensioen te gaan. Wel nam hij nog de tijd om zijn opvolgster klaar te stomen. Dat was nodig, want Els Veraverbeke mag zich meteen meebuigen over het nieuwe beleidsplan. “Mijn lievelingsmuseum in Ieper? Dat is een vraag die je aan een conservator niet mag stellen”, aldus Jan Dewilde.

30 april