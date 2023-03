Man zwaargewond na klap tegen boom met auto en aanhangwagen langs N8

Verpleger Joeri (45) terug thuis na intensieve B-FAST-mis­sie in Turkije: “Veel dankbaar­heid, maar de ellende blijft aan de ribben plakken”

Het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is enorm trots op verpleegkundige Joeri Busschaert (45), de man uit Poelkapelle die deelnam aan een B-FAST-missie in Turkije. In een veldhospitaal in het zwaar getroffen Kirikhan bediende hij er als vrijwilliger het röntgenapparaat. “Ik zou het opnieuw doen, maar niet meteen volgende week.” In dit artikel lees je in welke moeilijke omstandigheden de verpleegkundige er zijn werk moest doen.