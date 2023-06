Man (66) riskeert celstraf voor aanranden bejaarde moeder

Indrukwek­kend gezicht: 10.000 bijen palmen terras Café 56 in

Bijzonder tafereel dinsdag in de late namiddag op het terras van Café 56 in de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. Waar - volgens imkers - naar schatting zo’n 10.000 bijen zich samen op de houten omheining van het terras nestelden.