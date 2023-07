Man (66) mag nooit meer in bejaardentehuizen werken nadat hij bejaarde moeder aanrandt

Overheid schrapt plannen voor reservatie­strook naast E17 om ring rond Kortrijk te voltooien

De Vlaamse Overheid schrapt de plannen voor een reservatiestrook naast de E17 tussen de Doornikserijksweg en de Maandagweg. De bedoeling was om via die reservatiestrook de R8 te voltooien, daarom mocht al sinds de jaren 70 niet gebouwd worden op die strook. Eerder gaf de stad Kortrijk ook al een negatief advies over die plannen. “Eindelijk duidelijkheid voor de bewoners die nu zeker zijn dat er geen ringweg in hun achtertuin komt”, zegt schepen Wout Maddens (Team Burgemeester).