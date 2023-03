Man (54) zwalpt aan slakkengang over de snelweg, andere weggebruikers moeten stevig in de remmen

De feiten deden zich voor op 14 maart van vorig jaar. Inspecteurs van de politie aan boord van een anoniem voertuig zien op de E403 in Roeselare hoe auto’s die voor hen rijden plots in de remmen gaan en naar links uitwijken. Snel wordt ook duidelijk waarom: op de snelweg zien ze een zwalpend voertuig. De politiemensen zetten hun sirene en zwaailicht op maar dat heeft geen effect: de wagen in kwestie blijft gewoon doorrijden.

De politie stelde vast dat de man niet alleen dronken was maar dat hij eigenlijk niet mocht rijden. D. werd in het verleden al 4 keer veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur en had nagelaten om herstelexamens af te leggen. “Hij zat in de put na een relatiebreuk”, sprak zijn advocaat. “Het mocht niet gebeurd zijn”, zei D. zelf in de rechtbank. “Eerlijk waar: ik zag pas in Wervik dat de politie achter me aan reed.” De rechter was niet mals voor de Roeselarenaar. Hij veroordeelde hem tot 9 maanden rijverbod, een alcoholslot voor een periode van 1 jaar en een boete van 3.600 euro. De man moet onder meer ook z’n rijexamens overdoen.