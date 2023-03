Man (46) riskeert drie jaar cel voor verkrachten vrouw: “Klopt niets van, ze heeft alles in scène gezet”

Volgens de vrouw werd ze in de nacht van 31 januari op 1 februari in haar woning door de man brutaal verkracht. Enkele dagen na de feiten ging ze met haar verhaal naar de politie. Haar verwondingen, verschillende krabletsels en blauwe plekken over haar hele lichaam werden vastgesteld door een arts. Toen de politie bij haar thuis gingen, lag de woning volledig overhoop. “In de slaapkamer was de lamp stuk gevallen op de grond en lag het bed vol bloed”, zegt haar advocaat.

Volgens de man liggen de feiten helemaal anders en had hij een overspelige relatie met haar. “Nadien verliet hij ook zijn partner om in te trekken bij haar”, zegt zijn advocaat. “De avond van de vermeende verkrachting is de politie tot twee keer toe bij hen geweest. Op geen enkel moment heeft ze over een verkrachting of slagen gesproken. Maar toen hij enkele dagen later definitief besloot terug te keren naar zijn andere vriendin, is ze kwaad geworden. En dan heeft ze haar trucje toegepast dat ze eerder ook al heeft uitgehaald en zette alles in scène.” De man schreeuwt zijn onschuld uit. “Ik heb al veel meegemaakt en als kind heb ik gezworen om nooit een vrouw te slaan, laat staat verkarchten. Ik heb dat niet gedaan en begrijp niet hoe ze mij hier zo kan van beschuldigen.” De vrouw kon dan weer op haar beurt niet geloven wat ze hoorde. “Ik vraag me af wat het ergst is. De verkrachting zelf, of het feit dat hij dat hier glashelder zit af te liegen.” De man riskeert een effectieve celstraf van drie jaar. De rechter velt een vonnis op 26 april.