Man (32) schiet naar arbeiders bij buurman, verschanst zich in woning en geeft zich uiteindelijk over

RZ Heilig Hart vangt Luikse co­vid-patiënten op : “Momenteel is de situatie hier nog te doen maar we bereiden ons voor op wat komen zal”

26 oktober In het RZ Heilig Hart in Tienen liggen momenteel dertien Covid-19 patiënten. Enkele daarvan komen uit het Luikse, waar de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Zo pijnlijk is de situatie dus nog niet in Tienen, maar het ziekenhuis bereidt zich volop voor en conform de beslissing van de overheid worden hier ook geen dringende medische ingrepen meer gedaan voor de komende vier weken. Het ziekenhuis benadrukt dat alle overige zorg blijft doorgaan, en dat je persoonlijk gecontacteerd wordt als een ingreep toch uitgesteld moet worden. “We vragen om ingrepen, hospitalisaties of onderzoeken niet op eigen initiatief uit te stellen.”