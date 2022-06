Man (32) opnieuw voor rechter na partnergeweld

De politie repte zich op 18 maart naar de woning van Mike V. (30) uit Wervik nadat ze een telefoontje kregen vanop het adres. “Ze hoorden geschreeuw van kinderen op de achtergrond en kort daarna werd ingehaakt”, zegt het Openbaar Ministerie. “Eens binnen bleek de man de inboedel kort en klein te hebben geslagen nadat hij nog maar eens stomdronken was thuis gekomen.” De aankomst van de politie zinde de man duidelijk niet en schopte en sloeg in hun richting. In 2020 werd hij al eens veroordeeld voor feiten van intrafamiliaal geweld tegenover zijn ondertussen ex-partner met wie hij kinderen heeft. “Ook voor de politierechtbank liep hij al erg veel veroordelingen op wegens dronken rijden. Het drankprobleem is het grootste probleem van de man.” Dat laatste erkende Mike V. ook tegen de rechter. “Ik neem daar ondertussen medicatie voor”, zei hij tegen de rechter. “Ik weet dat het geen leven is voor mij met alcohol, in de eerste plaats voor mijn kinderen.” Deze keer riskeert hij één jaar cel. Vonnis op 22 juni.