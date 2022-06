Man (30) die nieuwe vriend ex met fles te lijf gaat moet fikse schadevergoeding betalen

Christopher P. (30) uit Komen kon het niet verkroppen dat de relatie met zijn vriendin uit Wervik was stukgelopen. Nog minder toen bleek dat ze een nieuwe vriend had. Op 1 juni vorig jaar nam hij fiets en trok van Komen naar de woning van zijn ex in Wervik. Daar drong hij binnen tot in de slaapkamer waar zij en haar nieuwe partner lagen te slapen. Hij nam een fles en sloeg tot twee keer toe op het hoofd van de man. Daarna vertrok hij doodleuk opnieuw met zijn fiets naar huis. Het slachtoffer liep zware verwondingen op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Hij herstelde ondertussen wel, maar is nog steeds erg onder de indruk. “Ik slaap bijzonder slecht, het blijft door mijn hoofd spelen”, zei de man tegen de rechter. “Door hem ben ik ook mijn werk kwijtgeraakt.” Beklaagde Christopher P. kwam niet opdagen in de rechtbank. Aan het slachtoffer moet hij nu 6.284,41 euro betalen. Naast de celstraf van 15 maanden is hij ook nog veroordeeld tot een boete van 1.000 euro.