Man (23) zwaargewond na klap tegen boom: bestuurster verloor controle over auto met aanhangwagen

Rond 9.45 uur reed een 23-jarige vrouw uit Wervik met haar Volkswagen Polo langs de N8 van Geluveld (Zonnebeke) richting Geluwe. De wagen trok een dubbelassige aanhangwagen, gevuld met stabilisé, voort. Langs de kaarsrechte weg gingen de aanhangwagen en auto in een dalend stuk van de weg aan het slingeren. De vrouw verloor de controle over het voertuig. De auto knalde met de rechterkant tegen een boom langs de kant van de weg. De vrouw achter het stuur kwam er met lichte verwondingen vanaf. De 23-jarige passagier uit Zonnebeke op de passagiersstoel moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd en liep wellicht enkele breuken op. Hij verkeerde weliswaar niet in levensgevaar. Door de klap vloog de aanhangwagen wat verderop in de gracht. Door het ongeval was er een tijdlang slechts beurtelings verkeer mogelijk langs de N8.