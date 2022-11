Mama organiseert samen met dochter (15) witte mars na misbruik door buurman: “Alleen over straat lopen zal ze nooit meer doen”

Menen Stu­Bru-presenta­tor komt naar CC De Steiger met nieuwe show

Presentator bij Studio Brussel Stijn Van de Voorde staat op 21 april in CC De Steiger. Hij brengt er zijn gloednieuwe show ‘For Those About To Rock MORE’. “Met meer verhalen, eigen beelden en creepy details uit de muziekgeschiedenis”, vertelt Van de Voorde.

