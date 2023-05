Maandelijks een zangnamiddag voor mensen met en zonder dementie: “Het is niet de bedoeling dat iedereen mooi kan zingen, het samenzijn is belangrijker”

Brandweer­man ‘Patje’ (69) moet na 50 jaar zijn helm aan de haak hangen: “Bij de kettingbot­sing met 132 voertuigen hielp ik tientallen slachtof­fers bevrijden”

Een halve eeuw, zo lang is Patrick Depoortere (69) al actief als ‘pompier’. Maar op 31 mei zegt ‘Patje’ de brandweerfamilie vaarwel, noodgedwongen. “De sfeer, adrenaline en steun tijdens moeilijke momenten zal ik hard missen.” Patrick vertelt over hoe hij per toeval bij de brandweer is beland, over zijn bijzonderste interventies, en erdoor gesleurd worden door kameraden bij het korps.