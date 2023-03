Lokaal bestuur laat weer de vlaggen wapperen, vrijdagmarkt eind april, begin mei terug op Steenakker

Landbou­wers massaal present tijdens passage Gent-Wevelgem: “We zijn niet akkoord met de huidige gang zaken in de politiek tegenover de landbouw”

Tijdens de doortocht van de wielerklassieker komende zondag voorzien landbouwers langs de N8 in Geluveld en verderop in Geluwe acties. Voor alle duidelijkheid: de boeren gaan het parcours niet blokkeren. De koers zal in geen hinder ondervinden.