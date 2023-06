Lockers uit kleedkamers gesloten zwembad Ter Leie krijgen tweede leven in jeugdhuis BeePee

Burgemees­ter Ward Vergote zet geen stap opzij, al steunt zijn eigen meerder­heid hem niet ten volle

Verrassende wending over de positie van burgemeester Ward Vergote (Visie) donderdagavond tijdens de gemeenteraad achter gesloten deuren in Moorslede. De drie oppositiepartijen Groep a, PRO en N-VA vroegen opnieuw dat de burgemeester omwille van het lopende proces wegens belangenvermenging tijdelijk een stap opzij zet. Tijdens de geheime stemming op verzoek van de oppositie waren er acht stemmen voor en vier onthoudingen. En dat laatste is opmerkelijk. De oppositie vindt de uitslag van de stemming een duidelijk signaal.