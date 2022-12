Lingerie Marie in gloednieuwe winkel: “Er is meer plaats en kunnen we daardoor meer etaleren”

Dit weekend ging de gloednieuwe winkel van Lingerie Marie op het Sint-Maartensplein in Wervik open. Drie jaar geleden nam Inge Foulon de lingeriewinkel van Kathleen Biesbrouck op de hoek van de Molenstraat en Steenakker over. Om verder te kunnen groeien ging men op zoek naar een groter handelspand en vond dat op te voet nog geen twee minuten verder.

“We zijn geslaagd in ons opzet om begin december te verhuizen”, zegt zaakvoerster Inge Foulon. “Eind november sloten we op de vorige locatie. In onze nieuwe winkel is er meer plaats en kunnen we daardoor meer etaleren.”

Tot in 2013 baatte Philippe Vandersteene restaurant De Vlaschaard uit en stond het pand nadien heel lang te koop. “We namen voor de winkel ook de keuken in die zich achter het restaurant bevond”, vertelt Inge. “De zaal is behouden en gaan we gebruiken voor stockage of om bijvoorbeeld eens een Ladies Night te organiseren. Het is een voordeel dat alles op het gelijkvloers is.”

Volledig scherm Lingerie Marie is verhuisd naar het Sint-Maartensplein in gewezen restaurant De Vlaschaard. © Maxime Petit

De winkelinrichting is alvast heel mooi en zeer geslaagd. “Met dank aan mijn echtgenoot Peter Vanden Brande”, vertelt Inge. “Hij is zelfstandige tuinaannemer maar legde hier de vloeren, deed de schilderwerken, plaatste een nieuw plafond, nieuwe ramen,… .”

Lingerie Marie heeft op het Sint-Maartensplein een uitstekende ligging. Aan de overkomt gaat komend weekend in de gewezen zaal Avalon schoonheidsinstituut LNS Beauty open. “We hopen dat het hier op de hoek weer wat opleeft”, zegt Inge die vier winkels runt. “Ik ben superblij dat we met een goed team zitten”, benadrukt Inge die in 2010 haar eerste winkel opende.

“Nathalie Seys is hier het vast en vertrouwd gezicht. Veerle en Els wisselen elkaar hier af.” “Noteer maar dat de verkoopsters heel tevreden zijn dat ze meer ruimte hebben”, geeft de enthousiaste Veerle aan.

Volledig scherm Lingerie Marie is verhuisd naar het Sint-Maartensplein. Nathalie Seys is hier het vast en vertrouwd gezicht. © Maxime Petit

Lingerie Marie heeft niet alleen een gloednieuwe winkel, er is ook een nieuw logo en werd een nieuwe webshop gelanceerd. “Samen met Webatvantage kreeg Lingerie Marie een volledig nieuwe stijl”, zegt Inge. “Het logo en de naam zal je zien verschijnen aan al onze winkels en dus ook in Ieper, Westrozebeke en Hooglede-Gits. De bloem verwijst naar de vrouw: zacht en broos als een roosje, maar met hier en daar een doorn. Die doorn staat voor vrouwelijke pittigheid. En omdat mijn man tuinaannemer is, was dit bij de opstart in Westrozebeke, een tweede reden voor een link met de bloem.”

Alles wordt duurder, de energieprijzen zijn gestegen, er is onzekerheid bij veel mensen maar dat voelen ze bij Lingerie Marie niet direct. “De mensen komen hier niet wekelijks, de meesten één of twee keer per jaar”, aldus Inge die hoofdzakelijk dames over de vloer krijgt. “Zeker in de zomer voor de badmode. Maar mannen zijn hier ook welkom. En een tip voor een kerst- of eindejaarscadeautje: voor een cadeaubon vanaf 75 euro geven we vier houten onderleggers met toffe quotes mee.”

De openingsuren zijn dezelfde als op de vorige plek. Lingerie Marie is gesloten op zondag, maandag en feestdagen

Volledig scherm Het vorig pand van Lingerie Marie aan de Steenakker staat te huur © Maxime Petit

