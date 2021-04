Liefst 30 keer werd Ivan (74) Belgisch kampioen, maar zware ziekte krijgt powerlifter toch klein: “Vader kon 161 kilo bankdrukken, dat was een record”

Marke/Lauwe Nieuwe trajectcon­tro­le na vier maanden nog niet operatio­neel: “Het is enorm frustre­rend”

16 april Sinds december 2020 is een nieuwe trajectcontrole in Marke geïnstalleerd. Vier maanden later zijn de camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) in de Rekkemsestraat nog altijd niet operationeel omdat de aansluiting op een ANPR-platform van de federale politie lang op zich laat wachten. Het verhaal doet denken aan de trajectcontrole in de Doornikserijksweg (N50) tussen Bellegem en Kooigem, waar het twee jaar duurde voor de camera’s operationeel waren. “Het is enorm frustrerend”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).