Liefde is... met helikopter genodigden verrassen en trouwen bij Sergio Herman

WERVIKChantal De Meester en Jean-Paul Ledegen, uitbaters van snackhuis-tearoom ’t Leiezicht in Wervik, traden vrijdag in het huwelijk. En dat ging niet onopgemerkt voorbij: de tortelduifjes vlogen eerst met een helikopter naar Knokke en van daaruit ging het met de auto naar het golfterrein in Cadzand. Daar schoven ze de voetjes onder tafel bij topchef Sergio Herman, in het hotel-restaurant AIRrepublic.

Aanvankelijk was het gepland dat de helikopter van HeliXperience uit Aalter zou landen in Cadzand maar door te veel wind kon dat niet. “De wind haalt daar een snelheid tot vijftig kilometer per uur”, zegt de piloot. “Cadzand bevindt zich aan de kust en is het met de wind anders dan hier.”

Jean-Paul en Chantal wonen in de Wervikstraat in Geluwe. Eerst werd in het stadhuis van Wervik het wettelijk huwelijk voltrokken. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) leidde de plechtigheid in de trouwzaal. De getuigen waren Rita Cappon en Hervé Verstraete. “Eigenlijk had ik willen trouwen in Cadzand maar omdat we de Nederlandse nationaliteit niet hebben kon dat niet”, zegt Chantal.

Met een witte Citroën Traction Avant van het bouwjaar 1952 van Ceremonie Christoph uit Kuurne werd het kersverse paar naar het einde van de Bootweg langs de Leie in Wervik vervoerd.

Volledig scherm De tortelduifjes vlogen met een helikopter naar Knokke. © DBEW

Complete verrassing

Daar wachtte de helikopter. Ondertussen waren de dertig genodigden al in Cadzand want de manier waarop Chantal en Jean-Paul zich zouden verplaatsen was voor familie en vrienden een complete verrassing. “Tijdens de zomer vorig jaar beslisten we om te trouwen”, vertelt Chantal. “Mijn zoon Felten werkt bij Sergio Herman in Cadzand. Iedereen blijft daar overnachten.”

Na een fotosessie door fotografie Divay in Ieper vertrok de heli naar Knokke en werden de genodigden met een treintje van het restaurant naar het golfterrein in Cadzand gebracht.

Snackhuis-tearoom ’t Leiezicht aan het jaagpad langs de Leie is wegens vakantie sinds maandag gesloten. Zondag staan de tortelduifjes opnieuw in hun zaak.

LEES OOK: