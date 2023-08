Lichaam gevonden in de Leie: mogelijk gaat het om persoon die Youness (21) neerschoot

NET OPEN. Kortrijk verwelkomt populaire Frites Unique: “Hier vind je al je geliefde frietjes en gerechtjes, met snelle bediening”

Bijna twee jaar nadat Hannes Catanzaro (28) en Casey Neyrinck (24) Frites Unique openden in Rollegem, is er nu met Frites Unique Kortrijk Centrum een tweede vestiging, in de stationsbuurt in Kortrijk. Er is een formidabele openingsactie, waarbij je een iPhone 13 kan winnen.