Lege Kruisse in één richting afgesloten wegens dakwerken

Ieper Vier mooie wandelda­gen met slechts een incident: vrouw naar ziekenhuis na aanval van hoornaars

Het wandelevenement De Vierdaagse van de IJzer was vandaag vrijdag in Ieper aan de slotdag toe. In totaal namen in de loop van de 4 dagen 8.722 stappers deel, iets meer dan vorig jaar. Zware incidenten waren er niet, enkel op de laatste dag moest een vrouw naar het ziekenhuis worden overgebracht na verschillende steken van Europese hoornaars. “Op het parcours zat een nest van die beesten, maar gelukkig konden we gemakkelijk een omleiding voorzien.”

26 augustus