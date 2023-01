Leerlingen vijfde leerjaar helpen allereerste insectenhotel in Kruiseke bouwen en vullen

“De inwoners krijgen een flyer in hun brievenbus zodat ze weten dat het insectenhotel er staat”, zegt schepen Bercy Slegers (CD&V). “We zijn ook aan het bekijken of we de poel kunnen ruimen. Er zitten kamsalamanders in de poel en dus dat moet zeer weloverwogen gebeuren. Met de provincie overleggen we of we een subsidie kunnen bekomen voor het onderhouden en in orde brengen van de poel. De werken zouden dan kunnen gebeuren volgende winter.”