Landbouwers massaal present tijdens passage Gent-Wevelgem: “We zijn niet akkoord van de huidige gang zaken in de politiek tegenover de landbouw”

De Landelijke Gilde blaast verzamelen in de buurt van de frituur Routier aan de rotonde in Geluveld. “Onze tractoren zullen daar staan in een afgesloten weide”, zegt voorzitter Stefaan Maes. “We zullen het vriendelijk houden. Er is deze week overleg geweest met de politie. We rekenen op 200 à 300 landbouwers. We zijn niet akkoord van de huidige gang zaken in de politiek tegenover de landbouw.”