Laatste deel Ommegangstraat is weer open

MOORSLEDE Nieuwe zomerbar Sprink & Drink met een springkas­te­len­dorp van 400 vierkante meter

Vrijdag opent in het begin van de Molenstraat in Moorslede zomerbar Sprink & Drink, waar jong en oud zich kunnen amuseren. De blikvanger van de bar is namelijk een springkastelendorp van maar liefst 400 vierkante meter. Dolle pret gegarandeerd, dus. Sprink & Drink is een maand lang open tot half augustus.

14 juli