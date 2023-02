Kristof Vandamme wil meer kleur in het straatbeeld: “Eventueel in de vorm van street-art”

Minister Weyts (N-VA) trekt erkenning in van twee hondenkwe­ke­rij­en uit Wervik en Tielt

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de erkenningen van twee hobby hondenkwekerijen in Tielt en Wervik ingetrokken. Het gaat om Fenrir K9 in Wervik en Crowded House in Kanegem bij Tielt. Dat gebeurde na herhaalde inbreuken die werden vastgesteld. “De hygiëne was ondermaats en de dieren hadden niet de faciliteiten die ze nodig hebben”, zegt Weyts. Eén hondenkwekerij trekt alvast naar de Raad van State.