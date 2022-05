Krijg hulp van een expert bij je belastingsaangifte

Je belastingsaangifte invullen is geen sinecure. Daarom helpt de FOD Financiën je graag een handje. Op donderdag 2 juni kan je terecht op afspraak in OC De Gaper (Sint-Denijsplaats 11) in Geluwe en op donderdag 16 juni in Stadshal Oosthove (Speiestraat 32) in Wervik, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Een afspraak maken doe je via telefoon 056/95.20.95 of via het onthaal in het stadhuis in Wervik. Per tijdslot van 12 minuten wordt er maar één aangifte ingevuld. Voor meerdere aangiften moet je dus meerdere afspraken maken. Breng je identiteitskaart en alle relevante documenten mee, ook als je voor iemand anders komt. In dat laatste geval breng je ook een volmacht mee.