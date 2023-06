Korte maar felle brand vernielt huurwoning in De Riemeers, bewoonster met rookintoxicatie naar ziekenhuis

Werkstraf voor Jongeman (28) na incident met agenten aan zomerbar Azuro

Een 28-jarige jongeman uit Wervik is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur voor een incident aan zomerbar Azuro in Kortrijk in 2019. De jongeman, die dronken was, sloeg toen enkele agenten in een schermutseling. Twee agenten raakten gewond aan een vinger. Zelf herinnerde hij zich amper nog iets van de feiten. Aan de agenten en de politiezone moet hij zo’n 10.000 euro schadevergoeding betalen.