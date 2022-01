Koppel bestelt babymelk via bol.com, maar krijgt... erotisch pakketje: “Toch even vreemd opgekeken toen vriendin me bedankte voor ‘de verrassing’”

WERVIK Jeffrey zoekt overnemer voor Pizza Borsalino: “De authentie­ke houtoven is een pluspunt”

Pizza Borsalino op de hoek van de Duivenstraat en Lege Kruisse in Wervik staat te koop. Na elf jaar vindt zaakvoerder Jeffrey Staes het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Er boden zich al vier geïnteresseerden aan, maar er is nog niks concreet. Ik zou graag hebben dat de zaak een pizzeria blijft. Ik doe ondertussen verder tot het is verkocht.”

26 januari