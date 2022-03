Koninklijke toneelgilde Hoger Op bestaat 100 jaar: Tentoonstelling, ‘Het dagboek van Anne Frank’ en totaalspektakel

WERVIKDe koninklijke toneelgilde Hoger Op uit Wervik bestaat 100 jaar en viert dat met een drieluik en drie bieren. Eerst is er in maart gedurende drie weekends in de Sint-Janskapel op de Steenakker een tentoonstelling over de geschiedenis van de vereniging. In juni staan in GC Forum in een regie van voorzitter Lieven Vandamme vier voorstellingen van ‘Het dagboek van Anne Frank’ op het programma. In oktober volgt dan nog een totaalspektakel in de stadszaal Oosthove.

Toneelgilde Hooger Op (let op de schrijfwijze) werd opgericht door Omer Depaepe (voorzitter), Omer Therie, Paul Rooze, Remi Delva, Lucien en Jef Lannoy. In 1919 werd voor de eerste keer een toneelstuk gespeeld. De definitieve naam Hooger Op kwam er nadat ze in 1922 de gelijknamige operette speelden van de heren E. Serroen en Albert Lietaert, met begeleiding van het symfonisch orkest.

“Voor onze tentoonstelling doken we in ons archief”, aldus Lieven Vandamme. “Het bevond zich vroeger bij Michel Claeys toen hij secretaris was. Een tiental jaar geleden is het archief bij mij beland. We zijn van daaruit vertrokken. Voor de opbouw hebben we gewerkt per tien jaar. Er is weinig van in het begin. Ergens normaal ook want het is al zolang geleden.”

Volledig scherm De koninklijke toneelgilde Hoger Op uit Wervik bestaat 100 jaar en viert dat met een expo en drie bieren. © Maxime Petit

“We hebben voldoende om de Sint-Janskapel te vullen. Met onder meer affiches, flyers, foto’s en krantenknipsels. We speelden per jaar twee en soms zelfs drie voorstellingen en ontbreekt het dus niet aan materiaal. We zorgen voor een mooie mix van wat we hebben.”

Met een decor

“In het midden van de kapel zetten we een decor voor en na de schermen op zodat de mensen een idee hebben van wat er achter het decor gebeurt. We ervaren van mensen die naar onze voorstellingen komen, sommigen nieuwsgiering zijn over wat er achter het decor gebeurt. We hebben een goede decorploeg en zijn altijd fier op wat ze realiseren. Een mooi decor is belangrijk. Er zal ook een video worden vertoond. Oude beelden van vroeger gingen door omstandigheden verloren. Er zullen ook twee vlaggen te zien zijn. De eerste van 1923, de tweede dateert van 1958. Nu hebben we geen vlag meer, dat is ook niet meer in de mode.”

Jarenlang speelde Hoger Op in zaal Het Volksbelang in de Duivenstraat. Alles werd er gesloopt en staan er daar nu heel wat appartementen. “Een deel van de tentoonstelling zal gaan over onze zaal van weleer”, vertelt de voorzitter. “We zijn daar gegroeid.”

5.000 flyers verloren

Corona was een ferme rem op het rijke verenigingsleven. Ook voor het jubilerend Hoger Op. “In november hebben we nog vier voorstellingen van de klucht ‘de kloon van onze zoon’ kunnen spelen”, vertelt Lieven. “Het was een succes. Veel mensen waren blij om nog eens naar het toneel te kunnen komen. ‘Het dagboek van Anne Frank’ gingen we brengen in januari maar door de pandemie liet men geen repetities toe. We hadden 5.000 flyers over ons feestprogramma laten drukken en dan ging het door een beslissing van het Overlegcomité allemaal weer dicht. We moesten nieuwe flyers laten drukken.”

Hoger Op telt zo’n 60 leden waarvan ongeveer de helft op de planken kan staan. Het feestprogramma wordt alvast een druk drieluik. “Gelukkig zijn we er op tijd aan begonnen”, zegt de voorzitter. “Twee jaar geleden gingen we een het nadenken en begonnen we met een listing van een tiental mogelijke activiteiten. Uiteindelijk bleven er dus drie over. Voor ieder evenement is er een werkgroep anders is het te veel voor ons bestuur. Onze decorploeg is daarbij ook betrokken. Dat gaat om een achttal medewerkers en dan nog twee techniekers voor klank en licht. Er kruipt daar veel tijd en energie in.”

Moeilijk stuk

“Alle gewezen leden tot in de jaren zestig zijn uitgenodigd op de tentoonstelling en dat was ook een hele zoektocht. We hadden de namen maar niet alle adressen. De repetities voor ‘Het dagboek van Anne Frank’ lagen een maand stil. Nu repeteren we boven in ’t Kapittel elke dinsdagavond. Na de Paasvakantie wordt het twee keer per week. Het is een moeilijk stuk. We staan constant met heel veel op de planken. Sommigen spelen toneel zonder dat ze een tekst moeten zeggen. Het is een uitdaging.”

De kers op de taart wordt ongetwijfeld het totaalspektakel ‘100 joar up de plank’n’ waarbij men met alle spelers het verhaal brengt van 100 jaar Hoger Op aan de hand van theater met een vleugje beeld, muziek en dans in samenwerking met dansgroep DR-compagnie en de muziekband Sons Saucisses. In een regie van Leslie Kesteloot en tekst door Patrick Rozé.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Lieven Vandamme, ondervoorzitter Ignaas De Jongh, penningmeester Marc Depuydt, secretaris Leslie Kesteloot, Dirk Lecluse, Greet Pauwelyn, Olivier Galle, Cis De Jongh, Lieve Stragier.

Ter gelegenheid van het jubileum zijn drie biertjes bij Eutropius langs de Hogeweg in Menen gebrouwen : een blond, bruin en een tripel. “Ons bier gaan we tijdens de tentoonstelling aanbieden in de bar, mijn zoon Michiel zorgde voor het etiket”, aldus Lieven.

De tentoonstelling.is gratis te bezoeken gedurende het tweede, derde en vierde weekend van maart op vrijdag van 10 tot 12 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en 15 tot 19 uur.

