Knalgele Fiat 500 van Feestidee ‘t Snoeperke gestolen: “Sedert inbraak twee maanden geleden staat stuurslot elke dag op, uitgezonderd die ene keer zondagnacht”

Onthaal Dienst Toerisme helemaal vernieuwd: “Ruimer, kindvrien­de­lij­ker en interactie­ver”

In de inkom van het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik onderging de balie van de Dienst Toerisme een ware metamorfose. Van een klassieke onthaalruimte is het omgetoverd tot een hedendaags en interactief inspiratiepunt waar de bezoeker de troeven van de Tabaksstad en de regio kan ontdekken. “Het onthaal was vroeger een kleine ruimte, zonder beleving”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit).