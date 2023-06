Kleuterschool in Wervik sluit onmiddellijk wegens scheurende muren: “Voorlopig is er nog geen oplossing voor alle kleuters”

Omdat er de voorbije dagen steeds meer scheuren kwamen in een deel van de muren van het schoolgebouw achteraan aan de kant van de Speiestraat, wordt de kleuterschool in de Grauwe Zusterstraat in Wervik met onmiddellijke ingang gesloten. De ouders kregen daarover donderdagavond een brief. De peuters en kleuters kunnen in geen andere vestiging terecht. Het gaat in totaal om 214 kinderen. In de stadszaal Oosthove vlakbij worden er vrijdag 61 kinderen opgevangen.

De oorzaak van de scheuren is hoogstwaarschijnlijk de aanhoudende droogte. Ook het zwaar vervoer in de smalle Grauwe Zusterstraat en de Speiestraat komt de stabiliteit van de lokalen niet ten goede. Het gaat immers om een oud schoolgebouw dat dateert uit 1908. Tot voor de fusie met vrije basisschool De Graankorrel bevond zich daar de meisjesschool Mariënburg.

“We wonnen advies in van een stabiliteitsingenieur”, aldus coördinerend directeur Christophe Verleene in de brief. “Hij oordeelde dat de situatie onveilig is. Onze preventieadviseur adviseerde daarom om het schoolgebouw onmiddellijk te sluiten. Dat hebben we dan ook gedaan. Hoewel er geen acuut gevaar is, willen we niet dat onze peuters, kleuters en leerkrachten gevaar lopen.”

Volledig scherm Algemeen directeur Christophe Verleene en directeur Nadine Mispelaere voor het gebouw in kwestie. © DBEW

“De laatste twee weken van het schooljaar kunnen ze dan ook niet naar school. Dat is geen fijne boodschap maar de veiligheid van alle leerlingen en personeelsleden komt op de eerste plaats.”

Veiligheid primeert

Donderdagavond was er contact met het stadsbestuur en werd beslist dat de peuters en kleuters die nergens anders opgevangen kunnen worden, vrijdag terechtkunnen in de nabijgelegen stadszaal Oosthove. De kinderen worden vrijdagmorgen aan de schoolpoort onthaald en gaan onder begeleiding naar Oosthove.

Het oudercomité begrijpt de beslissing van de directeur. “Veiligheid primeert, beter voorkomen dan genezen! Hopelijk raakt het stabiliteitsprobleem snel opgelost, zodat de leerlingen weer snel en veilig naar school kunnen.”

“We hebben donderdag goed en snel gehandeld”, aldus Christophe Verleene vandaag. “De communicatie naar de ouders toe gebeurde donderdagavond. Ik begrijp dat het voor de ouders niet evident is. Maar we maken er allemaal samen het beste van. De situatie is echter niet nieuw, want al in 2018 ontstonden er scheuren. Gedurende lange tijd bleef de toestand evenwel stabiel. Tot nu. ”

Volledig scherm De boodschap liet niets aan de verbeelding over. © DBEW

“Nu is er een acuut risico, vandaar de maatregel. We gaan nu kijken naar een structurele oplossing voor het komende schooljaar. Al zal elke ingreep wel een financiële impact hebben. Bedoeling is om op termijn het gebouw met de scheuren te vervangen door een nieuwbouw. Zo staat het in ons masterplan maar veel zal afhangen van de toekenning van subsidies”, zegt Christophe Verleene

“In het gebouw met de scheuren zijn er drie klassen”, vult directeur Nadine Mispelaere aan. “Toch moeten we alle lessen schorsen want de kinderen lopen gevaar op de speelplaats en bij het gebruik van de toiletten.”

Burgemeester Youro Casier (Voouit) werd donderdagavond ingelicht. “We deden meteen het nodige om in overleg met de directie een opvang in Oosthove te voorzien”, zegt hij. “Ook voor de komende twee weken zullen we instaan voor het aanbieden van een locatie en logistieke ondersteuning, zoals het voorzien van koelkasten. Mocht blijken dat het probleem niet tijdig opgelost raakt, ook dan zullen we blijven instaan voor ondersteuning. Dit steeds in overleg met de directie. Veiligheid zal steeds op de eerste plaats komen. Op Oosthove voorzien we een afgebakende speelplaats en zijn er daar ook toiletten.”

