Kleuterschool in Wervik onmiddellijk gesloten wegens scheuren in de muren: “Voorlopig geen oplossing voor alle kleuters”

Woman at the Peace Table: conferen­tie rond vrouwen en vrede in vredesstad Ieper

In CC Het Perron in Ieper vindt nu zaterdag 17 juni ‘Woman at the Peace Table’ plaats, een internationale conferentie rond vrouwen en vrede. “Vrouwen een evenwaardige rol geven in conflictpreventie en -resolutie, is een noodzakelijke opdracht om vrede meer kans op slagen te geven”, aldus Jennie Vanlerberghe van Mothers for Peace, die mee het evenement organiseert.