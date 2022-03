Kinderboetiek middenin werfzone Steenakker wijkt voor opendeur uit naar Wervik Stoasche

Kinderboetiek My Little Beauty bevindt zich middenin de werfzone en wijkt dit weekend voor de opendeur met de nieuwe collectie uit naar eventlocatie Wervik Stoasche in de Stationsstraat. Iedereen is er vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 10 uur welkom.

In augustus vorig jaar ging de winkel open. In dat pand bevond zich jarenlang Schoenen Els. My Little Beauty is een kinderboetiek met kledij en accessoires voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Met een assortiment van toffe merken en een ruime keuze voor ieders budget