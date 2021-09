Kerk gesloten en niemand heeft de sleutel: pastoor houdt dan maar buiten een kort gebedsmoment

Door omstandigheden was iemand zondagmorgen vergeten de deur van de Sint-Medarduskerk open te doen. Pastoor Marc Verhaeghe leidde op dat moment een communieviering in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe en organist Camille Simoens had de sleutel niet. “Priester Marc Verhaeghe was naar de vormselviering in Geluwe, daarom kwam ik hem vervangen in Wervik. De kerk bleek echter gesloten. We probeerden twee mensen te bereiken waarvan we dachten dat ze een sleutel hadden. Geen van beiden was bereikbaar of niet thuis en dus heb ik het dus anders moeten oplossen”, reageert priester Stefaan Demarcke. “We verzamelden aan het beeld van het Heilig Hart. Na de voorbeden heb ik een stuk bezinning voorgelezen en hebben we samen het Onze Vader gebeden. Het bezinningsmoment heeft tien minuten geduurd. De mensen waren opgelucht dat ze niet voor niks waren gekomen. We hebben er het beste van proberen te maken.”