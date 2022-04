Kattenknippeling duurt bijna …vier uur, doelman wint in zijn achtertuin: “Er is ook wel wat geluk nodig”

KRUISEKEStijn Raes uit Wervik won op Paasmaandag de Kattenknippeling achteraan café Het Visputje in de Oude Ieperweg in Kruiseke. Het oudste volksspel van Wervik duurde maar liefst bijna vier uur. De beslissing viel uiteindelijk pas in de veertiende ronde. Veel van de 103 deelnemers waren toen al vetrokken.

Door corona moesten twee edities worden uitgesteld. Met houten wilgenstokken wordt gegooid naar een boterpot met daarin een fluwelen kat. Elke ronde komen de deelnemers dichterbij het doelwit. Wie de mooi geschilderde pot aan diggelen gooit, is de winnaar. Het gooien begint vanop zo’n veertig meter en dat is ver.

Stijn Raes (30) won twee dagen na zijn verjaardag in zijn achtertuin want zijn ouderlijk huis bevindt zich naast café Het Visputje. “Ik ben een week op reis geweest en moest sowieso terug zijn voor dit evenement”, zegt de winnaar. “De vorige edities was ik telkens van de partij. Om te winnen is er ook wel wat geluk nodig.” (lacht)

Winnaar Stijn Raes is een ex-speler van Sparta Kruiseke. Hij is doelman. “Dit seizoen speel ik bij vierdeprovincialer Gold Star Voormezele en volgend seizoen ga ik naar Blue Star Geluveld”, zegt Stijn. Johan Boudrez uit Langemark won op paasmaandag 2019 reeds voor de vijfde maal de Kattenknippeling. Nu was hij de eerste die een brok van de boterpot gooide.

Met houten wilgenstokken wordt gegooid naar een boterpot met daarin een fluwelen kat

Deelname kostte drie euro. “Qua aantal deelnemers zijn we heel tevreden”, zegt voorzitter Emmerson Dury van de koninklijke vereniging ‘de Nachtegaal’.. “Qua weer kan het alvast niet beter. Al stak de wind wel plots op. Op de middag was er geen wind. Dit keer gooide men op de rechterkant naast de visput en dat is wel beter want het sluit meer aan op het terras.”

De vorige edities vond het volksvermaak plaats op de linkerkant van de visput. Nu belandden nogal wat stokken tegen de boom naast het doelwit. Omdat het urenlang bleef aanslepen, koelde het flink af en vertrokken veel mensen. Het was daags nadien immers werkdag en terug naar school.

Winnaar Stijn Raes in het gezelschap van bestuurslid Marc Dury

Eén van de trouwe deelnemers was Frederic ‘George’ Legrand van de frituur Sint-Medard in de Leiestraat in Wervik. “Ik groeide hier vlakbij op in de Nachtegaalstraat en kwam als kleine jongen met mijn vader mee naar de Kattenknippeling. Dat is eigenlijk ‘mijn dag’. In al die jaren tikte ik één keer de boterpot aan. Goed voor twee drankbonnetjes.” (lacht)

Belleman Nick Pauwels riep elke ronde de deelnemers af. Naar het einde toe hielden nog amper een twintigtal deelnemers het vol want het bleef maar duren. De winnaar kreeg een geldprijs, een trofee geschonken door de stad Wervik en mocht ook de …scherven mee naar huis nemen.

Belleman Nick Pauwels riep elke ronde de namen van de deelnemers af

na elke ronde hielpen kinderen mee met het ophalen van de stokken

door het mooi weer zat het terras van het Visputje in de namiddag goed vol

De kattenknippeling in Kruiseke, in de volksmond 'Katrolsmijtinge', is een volksspel dat al meer dan 165 jaar bestaat.

De Kattenknippeling lokte traditioneel veel volk en deelnemers

winnaar Stijn Raes kreeg gelukwensen van vrienden

Frederic 'George' Legrand is één van de trouwe deelnemers

Volledig scherm De kattenknippeling in Kruiseke, in de volksmond 'Katrolsmijtinge', is een volksspel dat al meer dan 165 jaar bestaat. © Maxime Petit

elke ronde naderde men van het doelwit, de boterpot

ook Stefaan De Meerschman ging zijn kans

winnaar Stijn Raes vlak na de beslissende worp

winnaar Stijn Raes kreeg een deel van de scherven mee naar huis

ook eerste schepen Bert Verhaeghe nam deel

ook schepen Geert Bossuyt nam deel en was er een paar keer dichtbij

Volledig scherm na elke ronde hielpen kinderen mee met het ophalen van de stokken © Maxime Petit

De winnaar kreeg een geldprijs, een trofee geschonken door de stad Wervik en mocht ook de …scherven mee naar huis nemen.

Volledig scherm door het mooi weer zat het terras van het Visputje in de namiddag goed vol © Maxime Petit