Kan het nog gekker? Bij meer dan dertig graden lekker uit de bol gaan in een …kerstsfeer

Heule/Zwevegem Minivarken Colletje midden in de nacht gedumpt: “Politie zoekt daders van deze laffe daad”

Het pas twee maanden jonge Colletje heeft geen thuis meer. Het Göttinger minivarken werd tijdens de nacht van zondag 31 juli op maandag 1 augustus in Heule achtergelaten. “Wie een tip heeft van wie dit deed, contacteer ons of vooral de politie”, zegt Veerle Debaillie van dierenasiel De Leiestreek. “En denk toch altijd eerst goed na, voor je beslist om een dier in huis te nemen.”

2 augustus