Jungle Beatz is uitverkocht, wel nog plaats op kinderfuif

Bissegem Door sokkel gezakt beeld staat weer aan OC De Troubadour

‘Ziro met Saïke’ van kunstenaar José Vermeersch is teruggeplaatst aan OC De Troubadour in Bissegem. Het beeld verdween even nadat het door de sokkel was gezakt. Het staat nu op een nieuwe massieve sokkel. Het OC organiseert op 1 juli nog een kleine inhuldiging. “We zijn blij dat het beeld weer in het geboortedorp van José Vermeersch staat en dat alle Bissegemnaren en bezoekers er weer van kunnen genieten”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

11:41