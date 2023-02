Marke/Kortrijk/Lauwe Kortrijk neemt door fietsers meest gevreesde straat onder handen: Rekkemse­straat wordt veiliger en groener

De Rekkemsestraat in Marke, ruim twee jaar geleden in ons HLN Fietsdossier West-Vlaanderen door fietsers nog tot de onveiligste straat van Kortrijk aangeduid, krijgt eindelijk een herinrichting. “De straat wordt niet alleen veiliger, maar ook mooier en leefbaarder”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit). De gefaseerde werken starten komende zomer en duren zo’n vier maanden. We gaan dieper op de plannen in.

