Juf Nele zegt na 34 jaar derde kleuterklas vaarwel: “Hoe dichter mijn afscheid kwam, hoe moeilijker het werd”

Kenny wil ’s nachts nog iets klaarmaken, maar dan schiet de pot plots in brand, buurvrouw Sarah moet vluchten: “Met onze poezen en hamster naar buiten gerend”

In de Zeno Dewittestraat, een zijstraat van de Wevelgemstraat in Lauwe, is woensdagnacht brand uitgebroken in de keuken van een rijwoning. De schade is groot, het huis is onbewoonbaar. Bewoner Kenny raakte verbrand aan zijn handen. “Ik kan me wel voor het hoofd slaan dat ik niet eerder heb gereageerd”, zegt buurvrouw Sarah.