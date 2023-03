Jongeman (25) steekt Kevin (32) tot vijf keer bij uit de hand gelopen verkeersagressie en riskeert twee jaar voorwaardelijk

M. V. was samen met een kompaan op 25 november te voet onderweg in de Parklaan. Beiden hadden een fles whisky gedronken en cannabis gerookt nadat ze een voetbalmatch van het WK hadden gekeken. Kevin Devos (32) reed die avond samen met zijn partner en dochtertje van 4 de Parklaan in om iets te gaan eten bij zijn schoonvader. “Omdat beklaagde samen met zijn kompaan, die voor de hele straat lawaai maakten, midden op de weg liepen konden ze niet passeren.”, zegt de advocaat van Kevin. “Hij vroeg om plaats te maken, één van hen deed dat ook maar beklaagde niet. Uiteindelijk zag hij zich genoodzaakt om even uit te stappen, terwijl beklaagde volledig opgefokt was. Zonder enige reden haalde hij plots uit met een knipmes aan zijn sleutelbos. Mijn cliënt werd vijf keer gestoken waarvan in de hals en zijn hand. En dat met een mes dat een lemmet heeft van 7,5 centimeter.” Het slachtoffer slaagde er wel in om zelf naar het ziekenhuis te rijden en raakte niet zwaargewond. M. V. riskeert wel twee jaar gevangenisstraf waarvan enkel de voorhechtenis effectief voor een poging tot doodslag.

“Had hij doorgereden, er was niets gebeurd”

“Hij had op geen enkel moment de intentie om die man te doden”, zegt zijn advocaat Filip De Reuse. “De spoedarts heeft de verwondingen omschreven als matige letsels, en het slachtoffer verkeerde ook niet in levensgevaar. Het slachtoffer kon ook wel degelijk passeren, maar de ruimte was blijkbaar niet voldoende voor meneer en dus ging hij claxonneren. Mijn cliënt was al zo goed als gepasseerd en bevond zich achteraan zijn auto toen hij uitstapte en de confrontatie zelf opzocht. Daarna heeft mijn cliënt uiteraard totaal verkeerd gereageerd, maar er is wel degelijk sprake van enige uitlokking. Uiteindelijk stopten de feiten nadat het slachtoffer mijn cliënt tegen de grond sloeg en hij vroeg om hem met rust te laten omdat hij al genoeg problemen had. Daarna is hij weggegaan. Mocht hij gewoon hebben doorgereden, er was niets gebeurd.” M. V. riskeert nu twee jaar cel waarvan enkel de voorhechtenis effectief. In het verleden werd hij al twee keer veroordeeld voor het bezit en het gebruik van drugs. De rechter velt een vonnis op 17 april.