Jongeman (25) steekt Kevin (32) tot vijf keer bij uit de hand gelopen verkeersagressie en riskeert twee jaar voorwaardelijk: “Er is sprake van uitlokking”

Ex-vriend van uitbater homobar The Crisco verdacht van brandstich­ting: “White spirit op mijn kledij? Geen idee hoe dat komt”

Drie jaar nadat aan de brievenbus van homobar The Crisco in Kortrijk brand is gesticht, moest de ex-vriend van de uitbater zich maandag voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Er hangt hem 22 maanden celstraf boven het hoofd. Hij ontkent, maar voor de sporen van white spirit op zijn kledij had hij geen uitleg.