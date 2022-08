Jonge Fransman valt in slaap en knalt tegen geparkeerde auto in Geluwe

Rond 4.45 uur kwam de jonge Fransman met zijn Renault Clio uit de richting van Ieper. In een flauwe bocht in de Derde Lansierstraat verloor hij de controle over het stuur nadat hij wellicht in slaap sukkelde. Hij vloog tegen een geparkeerde Peugeot, die op zijn beurt tot tegen de gevel van een woning schoof. De jonge Fransman raakte niet gewond maar was wel over zijn toeren. Hij bleek niet gedronken te hebben. Door de klap moesten beide voertuigen getakeld worden en liep de gevel een barst op. De posten van Wervik en Geluwe van de brandweerzone Westhoek snelden ter plaatse om brokstukken op te ruimen en het gevaar te signaleren.