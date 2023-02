Jeugdharmonie brengt zaterdag een spaghetticoncert

Kortrijk Dader zwaard­moord in Marke blijft 2 maanden langer in cel

De 37-jarige man die op zondagavond 4 december 2022 zijn 52-jarige ex-vriendin in Marke (Kortrijk) met een zwaard vermoordde, blijft 2 maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk vrijdag beslist. Zijn advocaten verzetten zich niet tegen zijn verdere aanhouding.

15:56