Jarig Hoger Op brengt vier voorstellingen van ‘Het dagboek van Anne Frank’: “We staan constant met veel op de planken”

Door corona en de maatregelen door het Overlegcomité lagen de repetities een maand stil. “Nadien repeteerden we boven in ’t Kapittel elke dinsdagavond”, zegt Lieven. “Na de paasvakantie werd het twee keer per week. We staan constant met veel op de planken. Sommigen spelen toneel zonder dat ze tekst hebben. Het is een uitdaging.”

Concentratiekamp

Het verhaal ontroert iedereen en doet terugdenken aan die vreselijke oorlog. Anne Frank werd geboren in Frankfurt am Main op 12 juni 1929. Ze groeide samen met haar drie jaar oudere zus Margot op in een joods gezin in Frankfurt. Vader Otto was er directeur van de Michael Frank Bank. Nadat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen, vertrok de familie eind 1933 naar Amsterdam. Drie weken voor het gezin Frank onderdook, had Anne voor haar dertiende verjaardag een dagboek gekregen. Ze schreef in de vorm van brieven aan een imaginaire vriendin Kitty. Voor Anne was haar dagboek haar vrijheid. Ze stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen in maart 1945.